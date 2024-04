Tesla aggiorna la struttura tariffaria dei Supercharger

Tesla ha comunicato la nuova struttura tariffaria per la sua rete di Supercharger in Italia, che consente ai proprietari di veicoli elettrici di accedere a tariffe di ricarica ridotte mediante un'iscrizione. Il prezzo della quota mensile per usufruire dei Supercharger a prezzo ridotto passerà dai precedenti 12,99 euro al mese a 9,99 euro al mese. Inoltre, arriva la possibilità di effettuare l'abbonamento annuale, al costo di 100 euro all'anno, che consente di ottenere uno sconto del 16% rispetto all'abbonamento mensile. I clienti con un abbonamento attivo beneficeranno di una riduzione automatica del canone mensile, e potranno passare ad un piano di abbonamento annuale.

I proprietari di vetture Tesla, invece, vengono annoverati automaticamente nella membership, e continueranno ad usufruire di questa esperienza di ricarica senza spese aggiuntive.

