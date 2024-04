Sharing dei monopattini, Torino riorganizza il servizio

Quattro operatori attivi sul territorio ciascuno dei quali potrà avere una flotta tra i 250 e i 750 mezzi per un totale complessivo che non potrà superare i 3 mila veicoli. E quanto prevede la riorganizzazione del servizio dei monopattini in sharing a Torino che partirà lunedì grazie a un nuovo bando con cui la Città ha introdotto norme ad hoc, come la presenza di un numero identificativo ben visibile su ogni mezzo per poter risalire più facilmente, in caso di infrazioni, all'utente che le ha commesse.

Il Comune collaborerà inoltre con le aziende che offrono il servizio per predisporre campagne di formazione e sensibilizzazione con l'obiettivo di incentivare un utilizzo responsabile, per salvaguardare la sicurezza dei conducenti e degli altri utenti della strada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA