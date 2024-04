In Veneto 7 milioni per rottamazione mezzi aziendali inquinanti

La Giunta regionale del Veneto ha approvato un nuovo bando da 7 milioni di euro per contributi destinati alla rottamazione di veicoli aziendali e la loro sostituzione con mezzi a basso impatto ambientale.

L'agevolazione a fondo perduto va da 2.000 a 9.600 euro, in rapporto alla tipologia di alimentazione ed emissioni del nuovo veicolo, ma anche alle dimensioni dell'impresa.

La graduatoria delle domande sarà formulata in funzione del veicolo da sostituire (benzina o bifuel fino a Euro 4; diesel fino a Euro 5), della tipologia di impresa (micro, piccola, media) e anche della sede aziendale, con un punteggio premiale moltiplicato per 1,2 in caso di sede in comuni che abbiano adottato ordinanze per il miglioramento della qualità dell'aria negli ultimi anni.

"Il bando - spiega l'assessore all'ambiente, Gianpaolo Bottacin - rientra tra le molteplici iniziative del nostro piano aria, sviluppato in oltre 70 misure regionali, che stiamo gradatamente portando avanti. Vi sarà la possibilità di rottamare fino a sei mezzi, tre veicoli per ciascuna linea di finanziamento. Oltre allo scopo primario di migliorare la qualità dell'aria riducendo la circolazione di mezzi inquinanti, il bando si rivela dunque anche un'opportunità importante per le aziende, in una fase delicata dell'economia come quella che stiamo vivendo in questi anni".

La presentazione delle manifestazioni di interesse potrà avvenire dal 15 aprile al 14 giugno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA