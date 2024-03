Mercedes Vision EQXX: percorrenze record nel terzo viaggio

Il concept 100% elettrico Vision EQXX di Mercedes dal Cx di 0,17 ha sfatato anche il tabù del deserto arabo in un viaggio di oltre 1000 km da Riyadh a Dubai. Lungo un percorso che comprendeva strade cittadine trafficate e deserto aperto, con temperature fino a 34 gradi Celsius, l'avveniristica vettura a batteria ha ottenuto un consumo di 7,4 kWh/100 km, che equivale a circa 0,9 l/100 km per un veicolo a benzina, battendo in maniera importante il suo record precedente con un margine considerevole.



Nel suo terzo viaggio, Vision EQXX, partito con la batteria piena, è giunto a destinazione con ancora 309 chilometri di autonomia, dimostrando per la terza volta la sua capacità di percorrere oltre 1.000 chilometri con una sola carica, sfruttando un sistema di climatizzazione che, grazie alla pompa di calore multi-sorgente, ha avuto un impatto negativo minimo sull'efficienza energetica.

Inoltre, grazie alle 117 celle solari sul tetto sono stati alimentati molti dei dispositivi ausiliari, migliorandone l'efficienza complessiva. Nello specifico, il sistema ha raccolto 1,8 kWh di energia solare, aggiungendo circa 24 km all'autonomia complessiva.

Per massimizzare l'efficienza energetica, infine, è stato sfruttato l'assistente di efficienza intelligente, che ha aiutato i guidatori a regolare la velocità in base alle condizioni ambientali, come ad esempio, il vento.

