Honda CR-V e:Fcev la nuova plug-in ibrida elettrico-idrogeno

I giapponesi della Honda hanno presentato negli Stati Uniti la CR-V e:Fev, variante ibrida elettrico-idrogeno della loro Suv di grandi dimensioni.

Equipaggiata con pile a combustibile Fuel cell abbinate ad accumulatori di energia, la vettura della Casa nipponica monta un motore elettrico da 174 Cv che promette una guida dal sapore sportivo.

Prodotta in Ohio, nell'impianto Performance Manufacturing Center di Marysville, realizzata sulla base del modello 2025 della CR-V, la e:Fcev è la prima fuel cell plug-in assemblata negli Usa e sarà commercializzata in California solo in leasing, a partire dalla fine di quest'anno.

L'auto ha cinque posti, standard ma un bagagliaio più piccolo del modello a benzina, a causa della presenza della bombola di idrogeno. Adotta, inoltre, la seconda generazione di pile a combustibile sviluppate da Honda in collaborazione con General Motors e assemblate nell'impianto statunitense LLC in Michigan.

Si tratta di un sistema, già portato al debutto sulla nuova Clarity, che abbina costi di produzione decisamente inferiori rispetto al passato a una durata di funzionamento e di resistenza alla corrosione che è stata raddoppiata, con vantaggi sensibili anche nell'impiego con basse temperature atmosferiche.

L'auto, che monta un pacco batterie da 17,7 kWh che può essere sia alimentato dall'energia prodotta dalle Fuel Cell a idrogeno sia ricaricato con una normale colonnina per auto Bev.

è distinguibile dalla versione con propulsore a combustione interna per numerosi ritocchi alla carrozzeria. In particolare, rispetto alla CR-V turbo benzina presenta elementi aerodinamici e cerchi specifici.

Il suo serbatoio per idrogeno gassoso ad alta pressione ha una capacità di 4,3 kg che assicura un'autonomia per pieno di 390 chilometri. A questi, vanno poi aggiunti i 45 chilometri percorribili con l'energia stivata nelle batterie, facilmente ricaricabile con le colonnine veloci, per un 'range' totale di 435 chilometri per doppio rifornimento.

"Sfruttando l'esperienza nella tecnologia delle celle a combustibile, Honda continua a svolgere un ruolo fondamentale nel nostro obiettivo globale di raggiungere la neutralità delle emissioni di anidride carbonica per tutti i prodotti e le attività aziendali entro il 2050 - ha sottolineato Mamadou Diallo, vicepresidente senior vendite auto di American Honda Motor Co -. Come Costruttore, ha aggiunto, "abbiamo una strategia di elettrificazione che porta al 100% delle vendite di automobili a emissioni zero entro il 2040, compresa l'introduzione di veicoli elettrici a batteria e elettrici a celle a combustibile come questo nuovo modello CR V e:Fcev".







Riproduzione riservata © Copyright ANSA