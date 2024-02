Toyota e Chiyoda puntano a elettrolisi idrogeno larga scala

Toyota pone le basi per un ruolo primario nella mobilità dell'idrogeno e più in generale nella civiltà dell'idrogeno, con un importante accordo firmato con Chiyoda Corporation. I due gruppi nipponici, infatti, si sono accordati per avviare entro il 2025 la costruzione su larga scala di impianto di elettrolisi, basati sulla tecnologia Toyota sviluppata per le auto a celle a combustibile, che permettano di produrre idrogeno su vasta scala. Combustibile utilizzabile, tra l'altro, per alimentare proprio le vetture elettriche a Fuel Cell, liberando nell'atmosfera solo vapor acqueo.

L'accordo siglato prevede la realizzazione nell'Hydrogen Park, fabbrica Toyota di Honsha, di una linea produttiva di sistemi da 10 MW. L'obiettivo dichiarato è costruire impianti che permettano la produzione su larga scala di idrogeno, che siano economicamente più accessibili e più efficienti degli attuali, oltre che più compatti nelle dimensioni.

"La particolare esperienza di Toyota nei prodotti industriali - sottolinea la nota diffusa dalla Casa delle Tre Ellissi - e la particolare esperienza di Chiyoda nell'ingegneria degli impianti saranno combinate e ottimizzate, consentendo vantaggi come costi inferiori, maggiore efficienza produttiva e qualità più stabile per i sistemi di elettrolisi necessari per produrre idrogeno verde".



