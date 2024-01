Ces 2024, nella futura Hyundai energia a idrogeno e software

Con slogan Ease every way (facilitare in ogni modo) Hyundai ha sottolineato al Consumer Electronics Show di Las Vegas il proprio impegno a guidare il cammino verso la decarbonizzazione e la protezione dell'ambiente con innovazioni incentrate sull'uomo.

Il Gruppo sudcoreano le identifica in particolate con l'energia a idrogeno, con i software e con l'intelligenza artificiale (Ai).

"Misuriamo il progresso con l'impatto reale e positivo che questo ha sull'umanità - ha José Muñoz, presidente e global coo di Hyundai Motor Company nel corso dell'evento a Las Vegas - il nostro tema per il Ces 2024, Ease every way, è una sfida epocale". "Ma visto che è insito nel Dna dei 56 anni di storia di Hyundai, lo spirito di sfida continuerà attraverso le trasformazioni dell'idrogeno e dei software che abbiamo presentato oggi".

L'idrogeno svolgerà un ruolo cruciale nella tabella di marcia della sostenibilità di Hyundai come fonte di energia pulita, con il vapore acqueo come unica sostanza emessa dallo scarico se viene impiegato come carburante.

Inoltre - ha ribadito Hyundai - l'idrogeno consente di massimizzare l'utilizzo delle energie rinnovabili in tutto il mondo grazie ai suoi vantaggi in termini di stoccaggio e distribuzione. Hyundai vede nell'idrogeno la strada per un futuro sostenibile, in quanto è pulito e accessibile.

Le soluzioni a idrogeno di Hyundai, è stati ricordato, vanno oltre ad autovetture, camion e autobus e includono mezzi per il trasporto pubblico, attrezzature speciali, navi, generatori di energia e mobilità aerea avanzata (Aam. L'azienda sta guidando la transizione energetica come uno dei principali attori nell'ambito dell'idrogeno.

Nel suo impegno verso la produzione e l'impiego di energia a idrogeno Hyundai non è sola. Nel giugno 2023, gli Stati Uniti hanno pubblicato la National Clean Hydrogen Strategy e una roadmap per accelerare la produzione, la lavorazione, la consegna, lo stoccaggio e l'uso dell'idrogeno pulito. A dicembre, in occasione della COP28, l'International Hydrogen Trade Forum e l'Hydrogen Council hanno lanciato una serie di iniziative per accelerare la commercializzazione dell'idrogeno e la transizione dai combustibili fossili.

"L'attività del nostro settore Htwo sfrutta le ampie capacità del Gruppo in vari ambiti, come quello automobilistico, dei componenti, dell'acciaio, delle costruzioni, della mobilità aerea, marittima, della robotica e delle tecnologie future - ha dichiarato Ken Ramírez, executive vp and head of global commercial vehicle & hydrogen business di Hyundai - Il modello si concentra sulle quattro aree principali della catena del valore dell'energia".

"Sono la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e l'utilizzo.

Le diverse aziende del Gruppo sono posizionate lungo tutta la catena, formando una rete del settore dell'idrogeno che consente lo sviluppo di soluzioni end-to-end su misura".

La nuova identità di Hyundai come attore della sostenibilità si basa sulla sua identità principale di azienda automobilistica. Uno degli obiettivi dell'azienda è quello di contribuire alla creazione di una società dell'idrogeno incoraggiando l'acquisto di automobili Fuel Cell.

Attraverso il marchio Htwo, Hyundai Motor Group prevede di acquistare 3 milioni di tonnellate di idrogeno all'anno entro il 2035, alimentando attività come la logistica pulita, la produzione di acciaio verde e la generazione di energia.

Ma come enunciato, Hyundai sta attuando anche una trasformazione guidata dai software. In qualità di fornitore di soluzioni di mobilità intelligente, Hyundai riconosce l'importanza dei software e dell'IA nella creazione di un ecosistema di mobilità incentrato sull'utente.

Al Ces è stata annunciata la sua strategia Software-defined Everything" (SDx), che mira a trasformare tutti i dispositivi, le flotte e gli ecosistemi di mobilità in beni di valore grazie a software avanzati e IA.

Attraverso la strategia SDx, il Gruppo intende sviluppare un ecosistema di mobilità che soddisfi le esigenze degli utenti sempre e ovunque. Per raggiungere questo obiettivo, Hyundai sta adottando un approccio definito dai software, che passa dallo sviluppo dei veicoli alla costruzione dell'intero sistema di mobilità, fornendo un'esperienza olistica all'utente senza limitazioni, composta di servizi e soluzioni di mobilità che diano priorità alla funzionalità e alla sicurezza. .



