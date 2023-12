Classe E All Terrain: ibrido plug in Mercedes senza confini

Tra le proposte ibride alla spina della gamma Mercedes, la Classe E All Terrain spicca per la sua versatilità garantita dalla trazione integrale 4Matic, unita ad una maggiore altezza da terra. Il corpo vettura elegante della Classe E in configurazione wagon acquista ulteriore carattere attraverso l’esclusiva griglia anteriore, i paraurti specifici con tanto di protezioni, ed i rivestimenti dei passaruota che ospitano ruote di maggiori dimensioni. Dettagli attraverso i quali comunica di essere pronta a mettere le ruote oltre l’asfalto, e che, al tempo stesso, ne enfatizzano il look.

Con 28 mm di larghezza in più rispetto al modello precedente, ed un passo incrementato di 22 mm, cresce lo spazio a disposizione di chi siede dietro, sia per i gomiti che per le ginocchia, mentre la capacità di carico della variante ibrida plug-in varia da 460-1.675 litri, e la praticità del vano bagagli è sottolineata dalla presenza, di serie, del portellone con apertura automatica a pulsante. L’abitacolo, in cui spicca il grande schermo centrale, oltre al display della strumentazione digitale, è impreziosito dalla pedaliera sportiva in acciaio inossidabile, e dai tappetini con logo All Terrain.

Il corredo tecnico di questa wagon a baricentro alto vede la presenza, di serie, delle sospensioni pneumatiche che, attraverso una tecnologia basata su sensori ed algoritmi, adattano gli ammortizzatori alla superficie stradale, e mantengono costante l'altezza da terra indipendentemente dal carico del veicolo. Inoltre, in modalità comfort, abbassano la vettura automaticamente di 15 millimetri alla velocità di 120 km/h per ottimizzarne l’efficienza.

Quando si abbandona l’asfalto, inoltre, la Classe E All Terrain può contare sulla schermata specifica off-road, che offre tutti i dati del caso al conducente, e sul dispositivo "cofano trasparente”, che consente di visionare ostacoli che possono celarsi al di sotto dell’auto. Nascosta dalle forme originali della Classe E All Terrain ibrida plug-in, si trova una power unit con una potenza di sistema di 313 CV, che associa il 2 litri turbodiesel al comparto elettrico, e le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi, di percorrere fino a 102 km in modalità elettrica (ciclo WLTP), e di vantare un consumo di carburante in modalità ibrida, con batteria carica, compreso tra i valori di 0,6 e 0,9l/100 km (ciclo WLTP), a fronte di emissioni ci CO2 tra i 22 ed i 17g/km. Infine, grazie alla ricarica a corrente continua, che accetta 50 kW di potenza, consente di fare il pieno d’energia in appena 20 minuti.

