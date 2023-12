Bus a idrogeno per Aosta, deserta la prima gara della Svap

La prima gara indetta da Svap per l'acquisto di due autobus a idrogeno è andata deserta e per questo la società, che gestisce il trasporto pubblico ad Aosta e nella plaine, ne ha indetta un'altra. Lo ha riferito l'assessore comunale alla Mobilità di Aosta, Loris Sartore, durante l'illustrazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione alla seconda commissione 'Politiche territorio - Opere pubbliche'.

"Ipotizzo che le aziende produttrici in questo momento non riescano a soddisfare la richiesta, aumentata per via dei fondi erogati dal governo nazionale", ha detto Sartore rispondendo a Sergio Togni (Lega). Per l'acquisto dei due autobus a idrogeno, entro il 30 giugno 2026, il Comune di Aosta può contare su circa 1 milione 116 mila euro di fondi Pnrr.



