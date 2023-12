Dopo taxi londinesi Levc lancia inedito Mpv elettrico L380

Nata all'inizio del Novecento come produttore dei tipici taxi londinesi ed entrata nel 2013 nell'orbita del gruppo cinese Geely, la britannica Levc si sta trasformando rapidamente in fornitore di soluzioni di mobilità elettrica proprio grazie all'impiego della piattaforma Space Oriented Architecture (Soa) della capogruppo.

Un cambiamento che si concretizza con L380, il primo di una gamma di nuovi veicoli completamente a batteria che sarà lanciato in Cina nel 2024 e successivamente nel resto del mondo.

"La strategia di Levc è quella di diventare un'azienda leader nella tecnologia per la mobilità a zero emissioni di carbonio - ha precisato Alex Nan, ceo di Levc - e percorrendo questa nostra nuova direzione andremo oltre alla produzione del TX che è taxi più avanzato al mondo. Forniremo servizi intelligenti, ecologici, sicuri, e soluzioni di mobilità accessibili a tutti".

"Basandoci sulla nostra impareggiabile eredità nella produzione dell'iconico taxi nero londinese - ha detto Nan - abbiamo adattato la nostra attività per soddisfare la domanda in rapida accelerazione di veicoli elettrici spaziosi e flessibili". Commentando il valore del progetto L380, le cui caratteristiche verranno comunicate successivamente, Nan ha spiegato che si tratta di "una grande monovolume che offre uno spazio per gli occupanti senza precedenti, con fino a otto posti a sedere e una cabina lussuosa e altamente flessibile".

L'azienda londinese presenterà modelli basati piattaforma Space Oriented Architecture, lanciando Levc in nuovi settori diversi a quelli coperti con i prodotti esistenti, tra cui il furgone elettrico VN5. La storia dell'azienda - ricorda Levc - inizia nel 1908 con il nome London Taxi Company quando il primo taxi nero dedicato fu progettato e commissionato appositamente per l'uso a Londra.

Successivamente al passaggio nel controllo dalla Manganese Bronze alla Geely nel 2013 e alla nascita della London Electric Vehicle Company (appunto Levc) nel 2018, l'azienda ha presentato il TX elettrico che utilizza la rivoluzionaria tecnologia eCity e che viene prodotto in uno stabilimento all'avanguardia ad Ansty, Coventry.



