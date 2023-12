Fiat 600 Hybrid, l'upgrade italiano elettrificato

Per la Fiat 600 Hybrid gli uomini marketing della Casa di Torino hanno coniato l'espressione di "upgrade italiano elettrificato". Una definizione che calza a pennello con le caratteristiche della vettura.

La 600 Hybrid offre anche una finestra sulle sensazioni di guida tipiche delle vetture alimentate esclusivamente a batteria, a cominciare dall'avvio in modalità 100% elettrica (e-launch): fluido, silenzioso e con zero sprechi di benzina.

Allo stesso modo, il motore elettrico migliora l'efficienza e il piacere di guida, consentendo all'auto di viaggiare con il motore a combustione interna spento in determinate situazioni.

Questa modalità si attiva durante la guida in città a una velocità inferiore a 30 km/h, arrivando fino a 1 km di autonomia completamente in modalità elettrica su strade urbane ed extraurbane se si mantiene una guida regolare, oppure quando il conducente rilascia il pedale dell'acceleratore in condizioni stabilizzate o in discesa perfino in autostrada risparmiando carburante.

L'alimentazione esclusivamente elettrica può essere utilizzata anche per la funzione e-creeping, che consente di effettuare una serie di brevi movimenti in avanti senza pressione sull'acceleratore, ad esempio in un ingorgo (e-queueing). L'auto può essere parcheggiata anche in modalità 100% elettrica, (e-parking). Inoltre, l'alimentazione ibrida è progettata per recuperare energia durante la decelerazione.

I vantaggi della soluzione ibrida adottata da Fiat per la 600 sono immediati: minori emissioni e più rispetto per l'ambiente, meno inquinamento acustico, più comfort e divertimento, grazie alla fluidità del cambio electric dual clutch e alla reattività dell'alimentazione.

Con una lunghezza di 4,17 metri, e 5 porte, può ospitare comodamente 5 persone e ha 15 litri di spazio interno, con il vano portaoggetti anteriore migliore della categoria e un bagagliaio con 385 litri di capacità. Oltre all'alimentazione ibrida di ultima generazione, presenta numerosi spunti di rilevo "green" come gli esclusivi sedili in tessuto riciclato con dettagli bianchi e una fascia del cruscotto in plastica biologica nera opaca.

All'interno, spicca l'interfaccia con colore specifico per il flusso di energia del Powermeter, leve del cambio al volante per consentire il cambio marcia in modalità manuale ed e-Auto OFF per interrompere l'inibizione del motore termico attraverso lo schermo della radio.

