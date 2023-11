Exeed Sterra ES: l'elettrica da 905 km di autonomia

Sono state aperte in Cina, come riporta carnewschina.com, le prevendite della berlina Exeed Sterra ES, ad un prezzo che, al cambio, parte da circa 31.400 euro, per arrivare fino all'equivalente di 45.300 euro. Si tratta del primo veicolo 100% a batteria del brand di fascia alta di proprietà di Chery, realizzato su una piattaforma dedicata alle vetture elettriche, denominata E0X.

La Exeed Sterra ES è lunga quasi 5 metri ed adotta una griglia chiusa e le maniglie nascoste per migliorare l'aerodinamica. L'abitacolo riprende le tendenze attuali, con i comandi fisici ridotti all'osso, ed uno schermo da 15,6 pollici da cui si gestiscono le principali voci della vettura.

Un secondo display da 12,3 pollici è dedicato alla strumentazione digitale, e non mancano due piani per la ricarica ad induzione dello smartphone, oltre al sistema audio Lion Melody con 23 altoparlanti.

Disponibile sia nella variante 2WD, a motore singolo, che in quella 4WD, con doppio motore, l'Exeed Sterra ES riesce a scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi nella versione 4WD, e la ricarica HPC le consente di accumulare autonomia per 150 km in appena 5 minuti di ricarica. Inoltre, la Versione Max+ Extended Range, dotata di pacco batteria da 97,7 kWh, dichiara un'autonomia di ben 905 km.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA