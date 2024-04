Mercedes CLA 45S AMG 4Matic+: l'eleganza delle prestazioni

La Mercedes CLA è stata aggiornata nell'ultimo restyling nel look e nella tecnologia, ed al vertice della gamma rimane la sportiva variante 45 S AMG 4Matic+ oggetto della nostra prova su strada nella variante coupé. Un'auto elegante e sportiva allo stesso tempo, con prestazioni degne di una supercar. Esteticamente si avvale degli ultimi sviluppi della specie CLA, vale a dire il design rivisto dei fari anteriori e posteriori, entrambi a LED, con i primi High Performance.

Rispetto alle altre versioni, l'AMG 45S sfoggia la tipica calandra appannaggio delle varianti più estreme della stella, presa d'aria frontali importanti, ed una cura aerodinamica più definita. Infatti, l'estrattore posteriore è di grandi dimensioni, e viene supportato nel suo lavoro, teso ad enfatizzare la deportanza, da un piccolo spoiler sul cofano bagagli. Completano il quadro le minigonne, i quattro scarichi tondi, ed i cerchi bicolore, per lo più neri, con design a stella da cui si intravedono le pinze dei freni di colore rosso.

Le scritte AMG sono presenti sia nel frontale che nel retro della vettura, mentre i passaruota ospitano il logo con l'evocativa scritta "turbo 4Matic+".

L'aria da sportiva, sempre coadiuvata da una certa cura per i dettagli, la ritroviamo all'interno, con i sedili avvolgenti dotati di poggiatesta integrato, la corona del volante in tessuto tecnico, alla stregua delle auto da competizione, la pedaliera in metallo, ed i pulsanti supplementari tra le razze del volante da cui è possibile variare il carattere dell'auto rendendola, all'occorrenza, ancora più enfatica nella sua azione dinamica. Sempre di grande impatto scenico il doppio schermo da 10,25 pollici, che domina la plancia, e da cui si gestiscono, praticamente, tutte le funzioni della vettura. In questa variante spiccano le informazioni supplementari presenti nella strumentazione digitale, come quelle relative all'accelerazione laterale, e le schermate del sistema d'infotainment, come dedicate l'AMG Track Pace per analizzare i vari parametri nelle sessioni di guida in pista, e migliorare giro dopo giro. Nel contempo, rimane lo spazio ideale per 4 persone come sulle altre CLA coupé, ed un bagagliaio degno di questo nome con 460 litri utili. Nella guida l'assetto si fa sentire, perché l'auto è rigida, come deve essere una vettura da 421 CV, questa la potenza erogata dal motore 2 litri sovralimentato che sprigiona anche 500 Nm di coppia massima. In compenso, la CLA più prestante della gamma vira piatta in curva con una guida neutra priva di sbavature di traiettoria. La riserva di cavalli appare quasi inesauribile nella guida su strada, e nelle sedi opportune, in pista, l'accelerazione, la ripresa e la velocità con cui imposta le curve la rendono competitiva anche in confronto a sportive apparentemente più specialistiche. Il volante ha la giusta consistenza, la frenata è pronta e potente, e, in generale l'auto offre una solidità dinamica che aiuta a sfruttarne le potenzialità tra i cordoli. Le prestazioni parlano chiaro: 4,7 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e 270 km/h di velocità massima. In questo contesto di performance, la trazione integrale aiuta non poco, perché è rapida nei suoi interventi, ma altrettanto abile a non inficiare la purezza della guida, con il risultato di offrire un valido supporto al guidatore, ed una sicurezza in più in condizioni meteo avverse o nella guida su fondi scivolosi. Nell'utilizzo quotidiano, dove tutta la potenza di cui è capace non viene utilizzata, la CLA 45s AMG 4Matic+ su percorsi poco accidentati risulta persino comoda, mentre i consumi si attestano tra i 9 ed i 10 km/l di media. Basta sfiorare l'acceleratore, però, che si avverte il sound tipico del 4 cilindri turbo dalla potenza record, capace di sorprendenti scoppiettii in rilascio, pronto a ricordare a chi è al volante di essere al cospetto di una AMG. Nei percorsi di montagna, inoltre, si può utilizzare il cambio ad 8 rapporti in modalità manuale, sfruttando le leve dietro il volante, con la sicurezza di poter contare su un comando rapido e privo d'incertezze.

Con determinate caratteristiche tecniche la più audace delle CLA coupé ha un prezzo di listino che parte da oltre 82.000 euro, ma come tutti i prodotti di una certa tipologia, presenta diverse possibilità di personalizzazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA