Nissan X-Trail: 7 posti e la modernità del sistema E-Power

Nissan X-Trail cambia totalmente: più grande della Qashqai, offre la tecnologia E-Power abbinata anche alla trazione integrale, e con 7 posti risponde alle esigenze delle famiglie numerose. La linea è squadrata, ma audace e personale, e il frontale sfoggia i gruppi ottici sdoppiati che fanno da contorno alla grande calandra con la tipica forma a V.

La nuova X-Trail ha uno stile più in linea con la prima generazione, che con quella precedente, visto che segna un ritorno agli spigoli in sostituzione delle linee levigate. Alta 1,73 metri e lunga circa 4,70 metri, con una larghezza vicina al metro e novanta centimetri, ha una presenza importante sulla strada. La fiancata mostra dinamismo attraverso le grandi ruote ed i passaruota muscolosi, mentre nella vista posteriore spiccano i fari che sottolineano la larghezza dell'auto situati alla



base del lunotto. Non è una Qashqai più grande, ma un modello dalle caratteristiche spiccate, che si distingue nel portamento e nei dettagli estetici.

All'interno c'è posto per 7 persone se si utilizzano i sedili aggiuntivi, che possono essere ripiegati nel vano di carico; in questo caso il volume utile si riduce a 120 litri, mentre con "soli" 5 posti in uso si hanno 575 litri a disposizione per i bagagli. Merito di un passo di 2,71 metri, e di proporzioni esterne che si riflettono anche sullo spazio nell'abitacolo. Quest'ultimo presenta una certa cura a livello di materiali con molte superfici morbide, e vanta diversi vani svuota tasche. L'evoluzione della X-Trail di nuova generazione passa anche dalla nuova strumentazione digitale che ha le stesse dimensioni, 12,3 pollici, dello schermo del sistema multimediale, il quale si avvale di pratiche scorciatoie sul lato sinistro, e di aggiornamenti over the air che vanno ad attualizzare anche le mappe del navigatore. Inoltre, il collegamento con lo smartphone può avvenire sia con Android Auto che con Apple CarPlay, anche in wireless, con il device che, nel contempo, può essere ricaricato sull'apposito piano ad induzione. Per rendere più sicura la guida, infine, il guidatore può contare sull'head-up display da ben 10,8 pollici, in modo da tenere gli occhi sempre sulla strada.

Al volante, si ritrova la praticità innovativa del sistema E-Power, l'elettrico senza spina, rappresentato da una power unit composta da un propulsore elettrico da 204 CV, mediante il quale viene inviata l'energia per il movimento alle ruote anteriori, e da un 1.5 a benzina a 3 cilindri deputato ad alimentare l'unità elettrica e la batteria alloggiata nella parte bassa del pianale, per una potenza di sistema che arriva a 213 CV e 525 Nm di coppia massima. Con la trazione integrale 4-Orce, la vettura guadagna al retrotreno un secondo motore elettrico da 136 CV, che invia la potenza all'assale posteriore.

Con questo sistema, inoltre, la X-Trail agisce istantaneamente su ogni singola ruota per offrire sempre la migliore trazione.

La guida, quindi, risulta sicura, con una presa costante dell'auto sull'asfalto, ed anche in condizioni difficili, o su terreni accidentati, il Suv giapponese riesce a padroneggiare la situazione. L'unico limite, in città, è rappresentato dagli ingombri.

Per il resto, la X-Trail ha lo stesso comfort di marcia e la stessa prontezza d'erogazione di un'auto elettrica, con il motore termico che diventa una presenza sorniona solamente in alcune circostanze. Ovviamente, sfrutta la particolarità del sistema E-Power, quindi il pieno si fa al distributore piuttosto che alle colonnine, e, in media si percorrono circa 16 km con 1 litro di benzina, mentre in città si arriva anche intorno ai 20 km/l. Un'auto parca, a dispetto delle dimensioni e della brillantezza sottolineata dallo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 7 secondi netti. Completa il quadro dinamico una nutrita presenza di aiuti alla guida che, attraverso il tasto pro-Pilot sul volante vengono chiamati in causa per funzionare in sinergia.

Il prezzo della nuova X-Trail parte da poco più di 39.000 euro per la variante 2WD in allestimento Visia, mentre la versione con trazione integrale 4Orce, ha prezzo base, in allestimento Acenta, di 43.600 euro.

