Audi Q5 TFSI-e 50 Sportback: sportività in formato plug-in

Nel corso del processo di elettrificazione di Audi sono arrivate in gamma diversi modelli ibridi, tra cui delle interessanti varianti alla spina come la Q5 Sportback TFSI-e 50 plug-in hybrid della prova di ANSA Motori. Questo Suv coupé, dal carattere sportivo abbina una carrozzeria dalle forme originali a una power unit che offre un'importante riserva di potenza.

Con una lunghezza di circa 4,70 metri entra di diritto nelle proposte premium a ruote alte del segmento C. L'allestimento S-Line con i grandi cerchi bicolore da cui si intravedono le pinze dei freni rosse, e i vari elementi in nero come la calandra, il contorno della vetratura laterale, la cornice dei fendinebbia, e il dettaglio nella parte bassa del paraurti posteriore, contenuti in un apposito pacchetto estetico, rendono particolarmente dinamico tutto l'insieme sostituendo le cromature. L'andamento della fiancata invece presenta un fregio che origina dallo spoiler posteriore e termina in corrispondenza dei gruppi ottici anteriori. Non mancano delle nervature sul cofano che vanno a riprenderlo per dare ulteriore stile al frontale il cui domina la grande bocca per l'aria in cui campeggia il logo dei quattro anelli. Con il tetto che scende verso il basso in maniera decisa il Cx scende a 0,30.





L'abitacolo, ampio per 5 persone, presenta le finiture di pregio a cui, da tempo, ci hanno abituato i prodotti Audi, e una plancia dal disegno sportivo con la parte centrale rivolta verso il guidatore. Il volante a tre razze, con quella più bassa di colore silver che integra il logo S-Line, ed sedili con la parte centrale in tessuto, rappresentano altri dettagli che sottolineano l'indole sportiveggiante dell'auto. Il tocco hi-tech, immancabile su una vettura della casa di Ingolstadt, è rappresentato dallo schermo da 10,1 pollici che si erge nella parte alta della plancia, per gestire il sistema d'infotainment compatibile sia con Apple CarPlay che con Android Auto. A questo si aggiunge la strumentazione digitale da 12,3 pollici, che ha fatto scuola, e consente di visionare anche il navigatore a tutto schermo, offrendo sempre informazioni chiare ed immediate.

Non manca la visione a 360 gradi per poter osservare anche zone dell'auto difficili da percepire in manovra, per via dei montanti posteriori che scendono verso il basso con maggiore inclinazione rispetto a quelli della Q5 "convenzionale". Infine, è presente anche il vano per la ricarica ad induzione dello smartphone, sempre utile visto l'uso intensivo di questi device, anche in auto, ovviamente connessi al sistema multimediale per evitare distrazioni.

Per via della sua configurazione tecnica, il bagagliaio si riduce di volumetria a 455 litri utili con i 5 posti in uso, un valore comunque sufficiente anche per un viaggio con la famiglia. L'accoppiata tra il comparto elettrico ed il motore termico 2.0 TFSI garantisce una potenza di sistema di 299 CV, oltre ad una coppia di 450 Nm, che si traducono in prestazioni particolarmente brillanti, come sottolinea l'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in poco più di 6 secondi, e una velocità massima che sfiora i 240 km/h, dove consentito. Merito anche del cambio S tronic a 7 rapporti, che consente di scaricare a terra in maniera fluida tutti i cavalli. Nonostante una massa importante, la Q5 Sportback ibrida alla spina si muove con una certa scioltezza tra le curve sfruttando la collocazione sul fondo del pianale della batteria, che avvicina il baricentro alla strada, e la trazione integrale, per ripartire al meglio la coppia tra l'assale anteriore e posteriore. Grazie alla batteria dalla capacità più importante rispetto a quella di un'auto full hybrid, in città si possono percorrere circa 45 km in modalità 100% elettrica, mentre i consumi, viaggiando in modalità ibrida, si aggirano intorno a 18 km/l. Un valore che sale una volta terminata la carica, visto che in città non si va oltre gli 11 km/l, in autostrada si viaggia su medie di 12,5 km/l, mentre in extraurbano si sta sui 15 km/l. Chiaramente, il consiglio è quello di metterla sotto carica una volta terminata la riserva di energia, per sfruttarne al meglio le potenzialità, visto che in 7 ore si fa il pieno di corrente da una presa domestica, mentre da una wall box da 7,4 kW l'operazione si completa in circa 2 ore e 30 minuti.

Sul fronte degli aiuti alla guida, la Q5 presenta tutti gli ADAS di ultima generazione, per cui offre assistenza al conducente in maniera ottimale sia in città che nelle trasferte autostradali. Inoltre, con i fari oled posteriori i vari segmenti interni si illuminano richiamando l'attenzione di chi è al volante del veicolo che segue il Suv Audi per scongiurare eventuali tamponamenti. Il costo della variante S-Line, con questa motorizzazione, parte da poco più di 74.000 euro, ma la lista degli accessori è piuttosto corposa, per cui, selezionando gli optional del caso, può salire a seconda del grado di personalizzazione desiderato.

