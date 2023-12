Fiat e-Ulysse 100% elettrico, una suite d'albergo su ruote

Se la 500e, che è stata il primo modello 100% elettrico di Fiat, viene identificata con il concetto di Dolce Vita, il van 7-8 posti e-Ulysse (che è stata la seconda auto Fiat ad arrivare sul mercato unicamente in versione a batteria) si è guadagnato la definizione di Italian Art of Hospitality, quasi si trattasse della suite di un hotel a 5 stelle. Con e-Ulysse sI entra infatti in una differente ed esclusiva dimensione della mobilità elettrica, quella che privilegia la qualità a bordo, la spaziosità per un numero inconsueto di passeggeri (grazie alle tre file di poltrone) e - riprendendo i concetti propri del mondo dell'hotellerie - non è il personale altamente qualificato a essere in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza del cliente, ma lo sono le soluzioni funzionali e tecnologiche della vettura.

Il 'people mover' elettrico oggetto della prova di ANSA Motori - che ha segnato il ritorno di Fiat nel segmento europeo degli Mpv - è solo omonimo del precedente modello prodotto fino al 2010 e segna un’ulteriore tappa nel viaggio verso la mobilità sostenibile nell'ambito degli usi professionali (Ncc, taxi, servizi di trasporto per alberghi, limousine aziendale 7 posti per rappresentanza) ma anche per i clienti privati, come le famiglie numerose o semplicemente chi vuole muoversi senza problemi con gli amici.

Lo fa condividendo la base costruttiva con altri modelli di Stellantis, come Citroën Space Tourer, Peugeot Traveller, Opel Zafira Life e Toyota Proace che provengono tutti dallo stabilimento di Hordain nella zona di Valenciennes (Francia). Tutti nascono sulla sulla piattaforma EMP2 che, grazie alla sua modularità, permette di proporre modelli per segmenti differenti e con motorizzazioni termici o solo elettrici. A differenza del veicolo commerciale Fiat Scudo da cui deriva - che propone anche motorizzazioni a gasolio - e-Ulysse è unicamente elettrico, particolarmente adatto - come è emerso in un lungo ed articolato test in città, su strade provinciali e statali e in autostrada - per un impiego su medie distanze e in ambito urbano. Grazie al motore da 100 kW (136 Cv) alimentato da una batteria da 75 kWh, e-Ulysse è infatti perfetto per le andature non elevate, che sono quelle in cui il consumo di energia (27,7 kWh ogni 100 km quello omologato) non risente troppo della massa, oltre 2300 kg, e dell'aerodinamica che resta comunque quella di un van derivato da un veicolo commerciale.

In autostrada e-Ulysse risente un po' della velocità massima situata esattamente al limite legale dei 130 all'ora, mentre sulla viabilità normale il comportamento è più che apprezzabile grazie ai 260 Nm di coppia e alla disponibilità dei programmi di guida Sport, Normal ed Eco. In città il veicolo è omologato Wltp per 400 km. Da notare che i 250 Nm sono tutti erogati solo in Sport e che i 305 km di autonomia omologata Wltp nel 'misto' si raggiungono solo guidando l'e-Ulysse con il piede leggero e con i servizi elettrici di bordo - come il clima - utilizzati il meno possibile. Per affrontare un viaggio oltre di 250-280 km si può comunque sfruttare la possibilità di collegare l'e-Ulysse (grazie alla dotazione di serie) alle colonnine fast charge da 100 kW per ottenere una ricarica all’80% in 45 minuti.

A livello di frenata rigenerativa si può ricorrere alla funzione Brake per avere un effetto più potente - e quindi guadagnare qualcosa in autonomia - ma purtroppo l'inserimento non si fa con le classiche palette al volante ma con un tasto vicino al selettore della marcia, non comodissimo da azionare. Il guidatore dell'Mpv elettrico Fiat può effettuare le ricariche domestica o pubblica con il cavo trifase MODE 3 da 11 kW e, durante le soste al domicilio o al lavoro, con la Wallbox by Mopar. Omologato come autovettura, e-Ulysse - oltre ai vantaggi della propulsione elettrica (tra cui l’ingresso in tutte le Ztl dei centri urbani) - si distingue rispetto ad altri modelli rivali per il conveniente rapporto fra dimensioni esterne - 5,31 m di lughezza e 1,90 in altezza per non avere problemi nei parcheggi sotterranei - e per l'abitabilità, conservando una grande maneggevolezza che permette di guidarlo come una normale automobile.

Salendo a bordo di e-Ulysse in versione Lounge si ha del resto l'impressione di poter utilizzare un vero salotto su ruote. Aperte le porte laterali elettriche - anche a distanza attraverso il comando sulla chiave - si accede in un ambiente luminoso, per la presenza del tetto panoramico in vetro di serie, e molto spazioso. Spiccano cinque poltroncine nella seconda e terza fila dotate di sedute ampie e di braccioli reclinabili. Nel 'cielo', al centro dei pannelli in vetro del tetto trasparente, sono inserite le sei bocchette dell’aria condizionata orientabili individualmente e il panello di controllo per temperatura e flusso aria. Molto funzionali anche i ripiani di lavoro estraibili dietro agli schienali dei sedili anteriori. E di notte una illuminazione a led garantisce un'ambiente piacevole e rilassante, Fino al 31 dicembre Fiat e-Ulysse viene proposto al prezzo promozionale di 59.200 euro, con l'opportunità di utilizzare un piano finanziario con 47 rate mensili da 599,25 euro Iva inclusa, Tan 8,75% Taeg 9,73%, anticipo di 17.280,56 euro e maxirata finale di 24.352,44 euro.

