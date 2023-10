Dacia Duster Extreme, con il gpl arriva quasi ovunque

Le parole d'ordine per Dacia Duster Extreme 2023 sono funzionalità, semplicità e stile distintivo. Tradotto: tutto quello che serve a portata di mano e quello stile Duster conquistato negli anni che acquisisce ancora più personalità grazie all'allestimento che strizza più di un occhio al mondo dell'outdoor, tra colori e dettagli utili all'uso extra-urbano. Il Suv compatto di casa Dacia, nella sua interpretazione extreme, punta ancora di più sui più recenti aggiornamenti estetici, con i nuovi loghi all’anteriore e al posteriore, oltre alla mascherina aggiornata di colore bianco come su tutto il resto della gamma Dacia.

Un volta a bordo di Duster, la posizione di guida è alta e gli interni sono spaziosi e confortevoli, pur nella loro essenzialità, ma con qualche concessione ai dettagli, a cominciare dai nuovi rivestimenti della plancia e dei sedili in tessuto lavabile. Stesso discorso per i tappetini, in gomma e pronti ad affrontare scarponi infangati o polvere, come ogni veicolo off-road che si rispetti. Il piccolo motore da 100 cavalli, con la doppia alimentazione benzina e Gpl, offre tutto quel che serve per sopravvivere nel traffico cittadino tenendo i consumi dalla parte della ragione.

La spinta del propulsore sotto al cofano è sufficiente anche per affrontare un percorso misto, a cominciare da quello di una gita in montagna del fine settimana. In questo caso, agilità e leggerezza la fanno da padrone in movimento. Un aiuto, quando si abbandona l'asfalto per una strada meno urbana, arriva anche dal sistema Extended Grip, specifico della gamma Extreme di Dacia e che rende la vita più semplice anche ad un Suv con due ruote motrici nell'affrontare tratti di strada a bassa aderenza.

Questa soluzione intelligente avvicina il mondo Dacia ancora di più all'outdoor e si attiva tramite un pulsante sulla consolle centrale, adattando il funzionamento dell’Esp (Electronic Stability Program) e dell’Asr (Anti-Slip Regulation) per consentire una maggiore aderenza sulle superfici instabili, come ghiaia, fango o altro. Sulla nuova Extreme della famiglia Duster spiccano anche i dettagli di design esterni. Inedito è il colore Verde Oxide, che si è aggiunto alla gamma già disponibile, così come le finiture color rame, appositamente sviluppate per i modelli Dacia Extreme e che si ritrova su calotte dei retrovisori, coprimozzo, logo Dacia sul portellone del bagagliaio e altri elementi di design.

Motivi decorativi 'topografici' che fanno riferimento alle curve altimetriche delle cartine militari sono invece quelli riportati sulle protezioni laterali e sulle porte anteriori, nonché sui montanti delle porte. Piacevoli anche i cerchi in lega Nero Lucido da 17”. Come ciliegina sulla torta della Duster Extreme 1.0 TCe 100cv Gpl, i consumi più che interessanti. Nel corso della prova abbiamo rilevato un consumo medio nel misto di 6,7 l/100 km a Gpl, mentre in modalità benzina, il valore è sceso anche a 6,0 l/100 km. Anche nella sua versione Extreme, dunque, Duster continua quindi a convincere nel segno della piacevole semplicità.

