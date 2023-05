Hyundai Ioniq 5: il futuro si ispira al passato

Tra le auto elettriche, la Hyundai Ioniq 5 è una delle più originali presenti sul mercato, per via di un design futuristico che affonda le sue radici negli anni '70, precisamente nel 1974, quando Giorgetto Giugiaro realizzò la Pony. Squadrata, spigolosa, geometrica, a modo suo questa proposta del brand coreano gioca con i contrasti, come quello rappresentato dal cofano anteriore levigato che si combina a un paraurti sfaccettato. I giochi di luce delle sue forme spiccano da ogni prospettiva, e la fanno apparire più compatta dei suoi 4,64 metri di lunghezza. Dietro, poi, i gruppi ottici hanno una grafica che ricorda quella delle mitica DeLorean di "Ritorno al futuro", così come le luci che circondano la presa di ricarica.

L'abitacolo è ampio, di una semplicità spoglia, ma con materiali ed assemblaggi di qualità; i tasti fisici sono ridotti al minimo, e rimangono i comandi del climatizzatore.

Scenografici i due schermi da 12,3 pollici che dominano la parte alta della plancia, dai quali si tiene sotto controllo ogni aspetto della vettura. L'assenza del tunnel centrale regala una sensazione di spazio superiore alla media, e relega dietro il piantone del volante, sulla destra, il comando per avviare la marcia, o selezionare la retromarcia. Non manca, tra i sedili, lo spazio per riporre eventuali oggetti, ed è presente il piano per la ricarica ad induzione dello smartphone che si connette facilmente alla vettura. Nella zona posteriore il divano è molto accogliente, mentre il bagagliaio offre 527 litri utili con tutti i posti in uso.



Una volta in marcia, la Ioniq 5, la prima vettura del marchio realizzata sulla piattaforma E-GMP, procede con andatura composta, smorzando le sconnessioni del manto stradale con disinvoltura: e si capisce subito che il suo punto forte è il comfort. Quando si spinge sull'acceleratore però, i 325 CV complessivi, forniti dai due motori elettrici, montati, rispettivamente, all'anteriore ed al posteriore, si fanno sentire, e spostano senza sforzi apparenti una massa di oltre 2.000 kg. La trazione integrale aiuta nelle condizioni più difficili, quando la superficie stradale è bagnata o innevata; inoltre, fornisce maggiore sicurezza nella percorrenze delle curve. Con le piccole palette dietro il volante si può variare la frenata rigenerativa su tre livelli, ed è possibile affrontare le code sfruttando solamente il pedale dell'acceleratore, con l'auto che si arresta completamente in rilascio.

Il sedile ampio e morbido, ed il volante leggero nell'azione, influiscono nel suggerire un'andatura fluida, nonostante le prestazioni assicurate da una potenza che arriva in maniera istantanea. Guidando con accortezza si percorrono circa 430 km sfruttando al meglio la batteria da 77,4 kWh.

Questa presenta un'architettura ad 800 Volt che le consente di accettare dalle colonnine di ricarica a corrente continua superveloci fino a 350 kW, così si ricarica dal 10 all'80% in appena 18 minuti, ed in 5 minuti recupera l'energia necessaria per percorrere 111 km. Con le colonnine a corrente continua da 50 kW, invece, la ricarica dal 10 all'80% avviene in 62 minuti.

La sicurezza dinamica è garantita dalla guida autonoma di secondo livello, in cui spiccano sistemi di ausilio alla guida quali il rilevatore di veicoli nell'angolo cieco dei retrovisori, che proietta direttamente l'immagine nella strumentazione digitale quando si azionano gli indicatori di direzione. Utile nelle manovre di parcheggio la visuale a 360°, mentre il dispositivo che frena l'auto automaticamente in retromarcia, dopo aver inviato un avviso sonoro al conducente, si rivela un valido alleato in città. In marcia, inoltre, l'head-up display, che proietta sul parabrezza dati come la velocità, la segnaletica stradale, e le indicazioni del navigatore, consente di non staccare mai gli occhi dalla strada.

Il listino della Ioniq 5 parte dai 47.550 euro della variante 2WD Progress con batteria da 58 kWh e motore da 170 CV di potenza. La versione 2WD, sempre con il medesimo allestimento, ma con batteria da 77,4 kWh, ed una potenza elevata a 228 CV, ha un costo di 51.550 euro. Al top della gamma c'è la Evolution che, in configurazione 4WD da 325 CV, come l'esemplare in prova, ha un prezzo, accessori esclusi, di 62.450 euro.