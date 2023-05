Nuova Mercedes GLC: l'ibrido a supporto del diesel

Design aggiornato, nuove tecnologie e una gamma di motori più efficienti ed ecologici, sono tante le novità presenti sulla nuova Mercedes-Benz GLC. Il suv della Stella, giunto alla seconda generazione, ha raccolto con successo l'eredità della GLK e, dal 2015, è stata venduta in oltre 2,6 milioni di esemplari nel mondo. Disponibile esclusivamente con power unit ibride, nelle varianti plug-in o mild hybrid a 48 volt, presenta una gamma di motori a quattro cilindri ripresi dall'attuale famiglia di unità modulari di Mercedes-Benz denominata FAME (Family of Modular Engines). I modelli ibridi plug-in offrono un'autonomia di oltre 100 chilometri nel circuito WLTP.

Protagonista della prova di Ansa Motori è stata la GLC 220d spinta dal propulsore turbodiesel da 197 Cv e 400 Nm di coppia, affiancato dal sistema mild-hybrid 48 Volt, sempre in abbinamento alla trazione integrale 4Matic, ed al cambio automatico 9 rapporti 9G-Tronic. Esteticamente, la proposta Mercedes a ruote alte per il segmento C presenta, tra gli highlights che ne caratterizzano il design, il nuovo frontale con fari che si raccordano direttamente alla mascherina del radiatore e ne accentuano la larghezza, e la nuova protezione paracolpi cromata che ne sottolinea il carattere offroad.



La lunghezza, superiore di 6 cm rispetto al modello precedente, arriva ad oltre 4,70 metri e, anche se le proporzioni sono le medesime, la carreggiata anteriore è cresciuta di 6 mm e quella posteriore di 23 mm, l'altezza complessiva è diventata leggermente inferiore, mentre non cambia la larghezza, che rimane di 1.890 mm. Le misure influiscono nell'abitabilità interna con più spazio per passeggeri e bagagli, grazie al vano di carico che ora arriva a 600 litri.

L'abitacolo riprende gli stilemi della classe C, e sfoggia uno schermo LCD ad alta risoluzione, posto davanti al guidatore, dalla misura 12,3 pollici (31,2 centimetri). Nella parte centrale della plancia spicca il display con una diagonale dello schermo di 11,9 pollici (30,2 centimetri) completamente touch screen. Dotata della seconda generazione del sistema di Infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience), la GLC è ancora più digitale: infatti, l'assistente vocale, invocato dalla frase "Hey Mercedes", è ora in grado di dialogare e di apprendere più informazioni grazie all'attivazione di servizi online dall'App Mercedes me e di riconoscere la voce dei passeggeri. Inoltre, alcune funzioni, come la risposta ad una chiamata, possono essere attivate anche senza pronunciare il fatidico "Hey Mercedes".

La vettura del test drive, equipaggiata con il pacchetto off-road, dispone anche di sospensioni pneumatiche adattive Airmatic, dell'asse posteriore sterzante, e del sistema di visualizzazione perimetrale a 360°. Con tutti questi accorgimenti tecnici, la tenuta di strada si è rivelata sicura, e la dinamica coinvolgente nei tratti ricchi di curve. Bassi i consumi, con una media, nel ciclo misto, di circa 17-18 km/l, ottenuta con l'ausilio del comparto elettrico. Forte della trazione integrale 4matic, la nuova GLC è a suo agio sia sui percorsi asfaltati che in off-road, dove le varianti plug-in possono viaggiare in elettrico ad impatto zero. Inoltre, attraverso la schermata dedicata e la funzione "cofano motore trasparente", nei passaggi più difficili la GLC consente di vedere anche sotto l'auto per evitare eventuali ostacoli. Nella guida in città l'asse posteriore sterzante ne esalta l'agilità, mentre in autostrada ne accresce la stabilità.

Insomma, tanta tecnologia al servizio del guidatore, che può contare su sistemi avanzati per l'assistenza alla marcia, come la frenata automatica di emergenza, il controllo della velocità di crociera adattivo, il riconoscimento dei segnali stradali, ed il dispositivo di assistenza alla svolta.

La GLC, fra l'altro, è in grado di mantenere automaticamente la distanza di sicurezza dal veicolo che la precede, effettuando in maniera autonoma una frenata di emergenza in caso di pericolo. Gli allestimenti, denominati Advanced, Amg Advanced, Advanced Plus, Amg Advanced Plus, Amg Premium e Amg Premium Plus, sono 6; mentre i prezzi, per il mercato italiano, partono dai 64.578 euro della GLC 200 4Matic Mild Hybrid in versione Advanced.