Jaguar F-Pace P400e AWD: ibrida dal piglio sportivo

La Jaguar F-Pace segue la via dell'elettrificazione attraverso soluzioni mild hybrid e plug-in hybrid. La variante ibrida alla spina ha beneficiato, di recente, di un upgrade a livello di pacco batterie: ANSA Motori l'ha provata su strada per verificarne comportamento ed efficienza a livello di consumi.

L'estetica dell'allestimento R-Dyamic SE, oltre alle grandi ruote da 20 pollici, presenta diversi particolari in nero lucido che spezzano la colorazione bianca dell'esemplare in prova.

Sempre eleganti e filanti le proporzioni, con un posteriore che richiama la F-Type, grazie al taglio dei gruppi ottici, il Suv del giaguaro beneficia delle migliorie estetiche apportate dall'ultimo restyling, che ha riguardato le firme luminose ed i paraurti, oltre agli interni, di cui parleremo a breve. La linea non ha risentito del trascorrere del tempo ed è ancora una delle più equilibrate e caratteristiche della categoria. Le misure, con una lunghezza di 4,75 metri, una larghezza di 1,94 metri, ed un'altezza di 1,66 metri, si riflettono sullo spazio interno.

Così, in 4 si viaggia con tanti centimetri a disposizione sia davanti che dietro. Nel divano ci si può accomodare anche in tre, anche se la conformazione non favorisce il passeggero centrale nei lunghi spostamenti.



Nonostante il sistema ibrido ricaricabile, che riduce il vano di carico di 128 litri, il bagagliaio rimane ampio, con 485 litri utili i quali, all'occorrenza, possono diventare 1299 litri.

Grazie al nuovo Digital Driver Display TFT, con configurazione a due quadranti, che offre la possibilità di scegliere tra media o navigazione sul pannello centrale, la strumentazione assume un'aria più tecnologica. Oltre allo schermo da 12,3 pollici davanti al volante, quest'ultimo contraddistinto dal piacevole design a 3 razze, c'è un altro display da 11,4 pollici al centro della plancia dedicato all'infotainment, che si connette in wireless ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Non manca un pratico vano per la ricarica ad induzione dello smartphone. Nel complesso, spiccano i dettagli in alluminio, i rivestimenti pregiati, e le palette dietro il volante di stampo metallico.

La power unit, che abbina al motore 2 litri turbo benzina da 300 CV la componente elettrica, genera una potenza complessiva di 404 CV, ed una coppia di 640 Nm. Questo garantisce al Suv inglese prestazioni degne di nota, come un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi, ed una velocità massima, dichiarata, di 240 km/h. Valori che vengono gestiti dalla trazione integrale, che consente alla vettura di muoversi con una certa disinvoltura anche sullo sterrato, o in condizioni meteo avverse.

Ultimamente, la F-Pace P400e AWD è stata dotata di un pacco batterie agli ioni di litio di maggiori dimensioni, composto da nove moduli, dalla capacità di 19,2 kWh. L'autonomia massima in modalità esclusivamente elettrica dichiarata, quindi, è passata da 53 fino a 65 km, crescendo di oltre il 20%, il che ha comportato un minore livello di emissioni di CO2, che si attestano a 37 g/km.

Considerando che abbiamo coperto circa 50 km in autostrada, viaggiando esclusivamente in elettrico, è plausibile un incremento della percorrenza ad impatto zero in città. Una volta terminata la carica, i consumi di carburante si attestano sui 10 km a litro, a patto di non dar fondo a tutta l'esuberanza di questa Jaguar. Infatti, la F-Pace alla spina è piuttosto brillante nonostante la mole, e lo sterzo risponde bene, per cui, sostenuti dalla trazione integrale, si è invogliati a sfruttarne le doti dinamiche.

Comunque, una delle sue caratteristiche migliori è il comfort di marcia, sempre elevato, per via dell'insonorizzazione curata e della taratura dell'assetto. Anche il cambio automatico ad 8 rapporti contribuisce ad una guida fluida, ma in Sport, utilizzandolo in manuale, offre un certo coinvolgimento.

Il listino della Jaguar F-Pace P400e AWD R-Dynamic SE è di 91.600 euro, ma è difficile rinunciare ad alcuni accessori, come l'impianto audio Surround Sound System Meridian.