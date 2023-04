Mini Clubman John Cooper Works, finale davvero in crescendo

Se i responsabili del brand Mini fossero compositori di musica sinfonica, alle ultime righe dello spartito per il concerto dedicato all'odierno modello Clubman (ormai vicino all'uscita di scena) leggeremmo certamente le annotazioni 'allegro', 'crescendo' e 'forte'.

Nessuna versione meglio della John Cooper Works potrebbe infatti avere il ruolo di protagonista nelle battute finali, un vero assolo capace di sovrastare non solo gli altri componenti dell'orchestra Mini Clubman e perfino le qualità di altri ensemble musicali.

Infatti ciò che propone la sportivissima variante del modello più funzionale - in pratica una wagon - della famiglia Mini corrisponde perfettamente all'ipotetico spartito.

Clubman JCW è davvero 'allegra', divertente da guidare e caratterizzata da un go-kart feeling ancora più spiccato grazie alle sospensioni sportive, all'assetto abbassato di 10 mm e ai cerchi da 19 pollici John Cooper Works Circuit Spoke con gommatura ultra ribassata 235/35 R19.

Ed è anche in grado di far vivere a pilota e passeggeri un crescendo da vera sportivam soprattutto se la vettura (come nel caso della Mini Clubman John Cooper Works utilizzata per la prova di ANSA Motori) con la trasmissione automatica Steptronic a 8 rapporti, ben più rapida e performante rispetto a quella a 6 rapporti delle versioni più tranquille. Il crescendo si traduce in un tempo di soli 4,9 secondi - degno di una coupé sportiva - per scattare da 0 a 100 km/h. La velocità massima è invece limitata elettronicamente a 250 km/h.

Mini Clubman John Cooper Works è, infine, forte anche perché possiede tutte le caratteristiche per primeggiare con il suo assolo in una estesa gamma di situazioni. Una possanza muscolare che non ci si attende da una vettura che è tutto sommato compatta - 4.226 mm di lunghezza, 1.800 di larghezza e 1.441 di altezza - ma che è il risultato della presenza di un motore 4 cilindri 2.0 TwinPower Turbo che nell'ultimo allestimento eroga 306 Cv, e della trazione integrale All4.





Mini Clubman John Cooper Works non fa niente per nascondere il suo Dna sportivo e le nobili origini. Due targhette con la classica forma ovoidale rimandano al glorioso nome di John Cooper, cioè il rivale britannico di Carlo Abarth che prima di diventare la denominazione di allestimenti sportivi è stato (negli Anni '50, '60 e '70) un valido imprenditore nel settore delle auto da competizione, a sua volta figlio di Charles Cooper fondatore dell'azienda.

Lo spirito JCW, riformulato in chiave terzo millennio, si apprezza in tanti elementi e tante funzioni di questo modello.

Dal carattere dei settaggi previsti nelle diverse posizioni dei Driving Mode - che permettono di variare istantaneamente diversi parametri - alla possibilità di visualizzare sul grande display centrale le regolazioni e lo stato di fatto delle regolazioni.

Nella guida di tutti i giorni si apprezza la modalità di guida Mid che regola la risposta dell'acceleratore mentre, se sono presenti le sospensioni adattive, la modalità Sport rende più duro l'assetto. Se Mini Clubman John Cooper Works è in posizione Green tutto si regola per evitare sprechi di energia, compresa la disattivazione del controllo del clima.

Come è stato possibile verificare ed apprezzato test su strada, in ogni condizione meteo e di viabilità, l'illuminazione notturna è uno dei punti forti di questo modello. In questa versione sono infatti presenti di serie i proiettori Led con funzione Matrix per gli abbaglianti, che accompagnano i fendinebbia a Led con anello luminoso di guida. Il tutto è completato in coda dalla caratteristica fanaleria a Led con design Union Jack.

Proposta a 53.700 euro, la versione John Cooper Works offre di serie un lungo elenco di raffinatezze, che vanno dai sensori di parcheggio posteriori al volante sportivo in pelle nappa con badge JCW; dai sedili sportivi JCW con rivestimento in tessuto Dinamica Carbon Black ai retrovisori ripiegabili elettricamente; dal modulo di navigazione al comfort access con easy opener (divertente vedere le porte a libro posteriori che si spalancano col telecomando) il sistema real time traffic information.