Škoda Kamiq Monte Carlo, il city suv in abito da sera

Forte di oltre 250.000 esemplari prodotti, Škoda Kamiq mette l'abito da sera nella versione super accessoriata Monte Carlo.

Livrea bicolor, con tetto e retrovisori neri a contrasto, e cerchi da 18" (optional), oltre al logo dell'allestimento sulle fiancate. Negli interni, la versione in prova sfoggia sedili in tessuto tecnico e dal profilo sportivo con poggiatesta integrato e impunture e dettagli rossi, volante e pomello del cambio in pelle. Ma soprattutto, nella versione oggetto del nostro test, un concentrato di tecnologia che consente una guida in tutto relax sia in città che sulle strade veloci.

Alle linee ormai riconoscibili, Kamiq abbina un motore esclusivamente a combustione mille tre cilindri da 110 Cv e un cambio sequenziale a 7 rapporti. La casa Boema riesce a colpire nel segno, mettendo a terra un veicolo capace di muoversi agilmente in città e con assoluta scioltezza sui percorsi autostradali. Grazie infatti a una coppia di 200 Nm, Kamiq riesce a tirar fuori grinta quando serve, negli allunghi e nei sorpassi, toccando una velocità di punta - ove consentito - di 190 km/h. Poi però ritorna agilmente a regimi più blandi e decisamente poco assetati, con un consumo medio registrato sul misto di poco superiore ai 6 litri / 100 km. Ad aiutare, molto, il cambio DSG, capace di assecondare ogni velleità.

Lunga 4.2 metri, larga 1.8, alta tra i 1.5 e i 1.6, ha un passo di 2.6 e il bagagliaio passa dai 400 litri ai ben 1.395 con il divano reclinato.

La già accessoriata versione Monte Carlo, nella vettura oggetto della nostra prova monta cerchi in lega da 18" neri diamantati, city plus pack, comfort pack e soprattutto lo sport chassis control, con regolazione su due livelli dell'assetto, sospensioni ribassate di -10mm incl. Completano l'allestimento il driving mode select e il travel assistant pack. Un lungo elenco di strumenti utili alla guida, sia in città che su strade veloci. Se in contesto urbano le dimensioni tutto sommato ridotte e la manovrabilità sono un plus irrinunciabile, su percorsi di tipo differente Kamiq si adatta con facilità. In autostrada si viaggia con un filo di gas e il cambio DSG compie un lavoro egregio nel bilanciare stile di guida, prontezza e consumi. Non è certo una vettura da corsa, ma ha comunque uno scatto e una potenza più che sufficienti per togliere di impaccio. In un'epoca di propulsori sempre più elettrificati, Kamiq si distingue - al contrario delle altre - per un motore esclusivamente termico, che consuma poco, e ben equilibrato. Buono il feeling di guida, così come l'handling: lo sterzo è preciso quanto basta - la vettura rimane salda a terra in condizioni di guida non esasperata - così come il comfort a bordo si fa apprezzare. Il prezzo complessivo dell'esemplare in prova è di 33.560 euro rispetto a un prezzo base della Monte Carlo di 29.620. Conclusione? Škoda Kamiq mantiene quel che promette.