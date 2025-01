Von der Leyen, multe all'auto? 'Serve equità e flessibilità'

"Deve esserci equità nel sistema perché alcuni hanno investito, già e hanno avuto successo nel soddisfare gli obiettivi, ma anche, la quantità di flessibilità e pragmatismo necessari di cui abbiamo bisogno per risolvere questo problema complesso". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen interpellata in conferenza stampa se dia garanzie al comparto auto che non dovranno pagare le multe previste dalle legislazioni in corso.

"E' un problema che non dovresti solo guardare singolarmente, ma lo guardiamo nel pacchetto che abbiamo sul tavolo. Questo è l'obiettivo" del dialogo sull'automotive. "Molto importante è anche la velocità chiara perché, naturalmente, certe aspettative devono essere soddisfatte o le incertezze devono essere escluse.

E quindi è più una questione di settimane che di mesi di cui stiamo parlando". Per il Green Deal 'restiamo sulla rotta. "C'è lo stesso obiettivo, ma vogliamo raggiungerlo meglio e più velocemente e per questo dobbiamo ridurre la complessità. Parlate con le aziende". "La modernizzazione, la mobilità guidata dal software, l'elettrificazione, dell'industria automobilistica - ha spiegato ad esempio - sono i mercati del futuro, ma per arrivarci, cerchiamo di essere meno complessi, meno complicati e più veloci".

Le case automobilistiche dell'Ue "non dovrebbero essere penalizzate" dalle multe che scatteranno da quest'anno per chi non si adegua agli obiettivi di riduzione delle emissioni CO2 previsti dalle norme Ue. Alla vigilia dell'avvio dell'atteso Dialogo strategico sul futuro dell'automotive, il vicepresidente della Commissione europea responsabile della strategica industriale, Stéphane Séjourné, dalle colonne di Le Figaro ha chiesto di non "penalizzare" le case automobilistiche che "l'Ue dovrebbe sostenere".

"Sul tema delle multe legate alle quote di veicoli puliti venduti nel 2025, personalmente troverei strano penalizzare attori che stiamo cercando di aiutare", ha spiegato Sejourné, sottolineando che i concorrenti "in particolare quelli cinesi, non hanno gli stessi vincoli". Il vicepresidente della Commissione ha insistito sul fatto che "questa è una delle prime decisioni che dobbiamo prendere rapidamente per il settore", lasciando intravedere la possibilità di una marcia indietro da parte di Bruxelles sul tema durante l'avvio del dialogo. Per aggirare le sanzioni, diverse case automobilistiche si sono organizzate in pool per figurare come un unico costruttore ai fini dell'adempimento degli obblighi comunitari sulle emissioni e 'compensare' eventuali falle acquistando crediti di carbonio dalle aziende di veicoli elettrici.



Dossier fondamentali per la competitività e l'industria europea, con particolare attenzione ai settori dell'automotive, della siderurgia e delle industrie energivore: sono questi i principali temi al centro di una serie di incontri a Bruxelles del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. In particolare, il responsabile del Mimit sarà oggi a Bruxelles per il secondo round di incontri con i commissari europei con competenze in materia di politica industriale. Urso incontrerà il vicepresidente esecutivo e commissario Ue per la concorrenza, Teresa Ribera, il commissario per la mobilità sostenibile, Apostolos Tzitzikostas, e il commissario per l'azione per il clima, Wopke Hoekstra.

Successivamente, il 4 febbraio, in occasione del Consiglio informale Competitività-Commercio di Varsavia, Urso incontrerà per la seconda volta in poche settimane il vicepresidente esecutivo e commissario UE per l'industria, Stéphane Séjourné. La scorsa settimana a Strasburgo, il ministro Adolfo Urso ha incontrato i vicepresidenti esecutivi della Commissione Europea Raffaele Fitto e Henna Virkkunen, oltre ai commissari europei Olivér Várhelyi (Salute) e Andrius Kubilius (Difesa e Spazio).

Al centro dei colloqui la duplice transizione green e digitale, le tecnologie abilitanti e la competitività europea, con un focus sui settori della microelettronica, dello spazio, della difesa, della farmaceutica, dell'intelligenza artificiale, delle tecnologie quantistiche e di frontiera. Urso aveva infine avuto un incontro bilaterale con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, per discutere le prospettive del dibattito in Aula sui temi della competitività.

