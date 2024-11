Sejourne, contro crisi auto impegno a sviluppare la domanda

Per sostenere l'industria automobilistica europea "voglio assicurarmi che possiamo creare una domanda aggiuntiva di auto elettriche nei prossimi anni.

Aumentando la domanda, eviteremo le chiusure e consentiremo all'industria di svilupparsi". Lo ha detto Stephane Sejourne vicepresidente designato della Commissione Ue, nell'audizione di conferma al Pe, rispondendo a una domanda dell'eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri.

"Il 7% del nostro Pil, milioni di posti di lavoro, questo è ciò che rappresenta l'industria automobilistica, e poi un terzo della ricerca privata che potenzia determinati settori e l'intera filiera - ha spiegato Sejourne -. Quindi condivido la preoccupazione". Dal punto di vista tecnologico "americani e cinesi sono più avanti di noi. Hanno un vantaggio su di noi. Sto pensando alle auto elettriche. Quindi l'obiettivo del mandato è quello di avere il giusto quadro normativo per recuperare terreno rispetto a Cina e Stati Uniti. Abbiamo aziende cinesi che vogliono stabilirsi qui in Europa mentre stiamo chiudendo gli stabilimenti automobilistici. Voglio dire, questo è un paradosso. Non è la tecnologia in sé il problema. È come ci stiamo arrivando".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA