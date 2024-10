Antitrust bacchetta siti auto elettriche su espressioni da spot

Espressioni come "100% sostenibile", "100% Green", "Zero emissioni", "Impatto zero sull'ambiente" ed "Eco" sui siti per la vendita dei veicoli elettrici per la mobilità urbana Xev Yoyo e Microlino sono stati contestate dell'Antitrust come "green claim generici e senza indicazione della fase del ciclo di vita del prodotto" cui si riferiscono e rimosse dalle società.

L'Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) comunica in una nota di "aver concluso positivamente" una moral suasion nei confronti delle società Campello e Microlino Italia.



L'autorità spiega che, sui siti web www.xevcars.it e www.microlino-car.com, "erano presenti green claim - relativi all'assenza di emissioni o di impatto sull'ambiente o alla totale sostenibilità ambientale di questi veicoli - del tutto assoluti e generici". Inoltre non vi veniva indicato a quale aspetto o fase del ciclo di vita del prodotto si riferivano. Per l'Antitrust, "occorre tener conto, tra l'altro, delle emissioni legate al mix dell'energia elettrica normalmente necessaria per la ricarica delle batterie ed all'uso delle autovetture". Le società, a seguito dell'attività dell'Autorità, hanno rimosso i profili di possibile scorrettezza dai messaggi utilizzati.

