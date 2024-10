Le autorità dei trasporti italiana e francese siglano intesa

Le autorità dei trasporti italiana e francese rafforzano i loro legami con la firma di un protocollo d'intesa per affrontare questioni di comune interesse. Ieri - informa una nota dell'Autorità di regolazione dei trasporti (Art) - nel corso di un incontro tra i due presidenti, Nicola Zaccheo e Thierry Guimbaud, le due Autorità, entrambe responsabili della regolazione economica dei trasporti, hanno firmato un protocollo d'intesa per lo scambio di informazioni e buone pratiche su temi di comune interesse.

Le questioni di interesse comune coperte dal Memorandum d'Intesa includono, ma non sono limitate a: i compiti, l'organizzazione e il funzionamento delle autorità; il monitoraggio dei mercati regolati; la disciplina delle concessioni autostradali; la regolazione dei diritti aeroportuali, ai sensi della Direttiva 2009/12/CE; la regolazione del mercato dei trasporti ferroviari, ai sensi della Direttiva 2012/34/UE; la regolazione dei servizi di informazione digitali multimodali; misure temporanee e strutturali adottate in Francia e Italia durante i periodi di crisi



Riproduzione riservata © Copyright ANSA