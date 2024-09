India: incentivi per eliminare i veicoli con più di 15 anni

Preoccupato per l'inquinamento e per l'elevato numero di incidenti, il Governo indiano sta valutando sgravi sulle tasse dell'ordine del 12-15% sui veicoli nuovi per promuovere la rottamazione del parco circolante più vecchio.

Si sta iniziando nello Stato del Telangana (la cui capitale è Hyderabad) ma a breve seguiranno Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh e Rajasthan Come segnala la sezione auto dell'Economic Time of India, le ultime statistiche disponibili, quelle del 2022, indicano che veicoli con 15 o più anni di anzianità hanno causato nel Telangana 1.306 incidenti causando 418 morti e oltre 1.100 feriti.

Ma una delle anomalie più evidenti è che nel Telangana almeno 1.000 autobus della Road Transport Corporation (Rtc) rientrano nella categoria dei mezzi da rottamare immediatamente e che nella flotta degli scuolabus circa 2.000 veicoli hanno raggiunto il traguardo dei 15 anni di anzianità.

"Abbiamo già presentato la bozza di un provvedimento - ha detto all'Economic Time of India il commissario congiunto per i trasporti del Telangana C Ramesh - e si prevede che il Governo la approverà presto. Come parte di questa iniziativa, tre aziende si sono già impegnate a istituire strutture di rottamazione dei veicoli. Il nostro obiettivo è rimuovere i veicoli che contribuiscono all'inquinamento e quelli che sono considerati non idonei all'uso su strada".

Sotto accusa anche in gran numero di veicoli governativi dello Stato. "Chiediamo agli Registrar and Transfer Agents (RTA) - ha detto il segretario generale della Telangana Welfare Union M Dayanand - di pubblicare un white paper sui veicoli governativi che sono in funzione da 15 anni o più".

"Questo perché un gran numero di autocarri, ambulanze, autopompe, autobus e altri mezzi governativi della Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) continuano a circolare sulle strade emettendo fumo. I vecchi veicoli governativi dovrebbero essere ritirati dalle strade e rottamati, proprio come i veicoli privati sono tenuti a fare".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA