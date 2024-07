Oltre 400 emendamenti al ddl codice stradale, anche 54 da FI

Sono complessivamente 449 gli emendamenti depositati al disegno di legge che chiede di modificare il codice stradale, discusso dalla commissione Ambiente del Senato, dopo il primo ok della Camera a marzo. Alle 16 è scaduto il termine per la presentazione. Oltre 360 vengono dai gruppi di opposizione, mentre nella maggioranza - come preannunciato - i più numerosi sono i 54 proposti da Forza Italia, seguiti dagli 11 di Fratelli d'Italia. Nessuno dalla Lega, che da tempo spinge il provvedimento e che tramite Matteo Salvini, in qualità di ministro dei Trasporti, confida nell'approvazione entro luglio. I leghisti hanno depositato 7 ordini del giorno.

Tra le proposte di modifica, se ne contano 192 del Pd, 109 del M5s, 42 del gruppo Misto e 20 di Italia viva oltre a 15 del senatore delle Autonomie, Meinhard Durnwalder. Depositato inoltre un emendamento a firma del relatore del provvedimento, Andrea De Priamo di FdI.



