Italia-Brasile, accordi su riconoscimento delle patenti

Sono numerosi gli accordi e i memorandum che sono stati firmati o che verranno sottoscritti nel corso della visita in Brasile del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e riguardano vari settori, dal turismo, alla ricerca al riconoscimento reciproco della patenti.

A margine dell'incontro fra Mattarella e il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli ha firmato un accordo tra il governo italiano e quello del Brasile sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione. Solo adottato - verrà firmato nel contesto della visita - l'accordo sulla cooperazione in materia di turismo tra i ministeri del Turismo di entrambi i Paesi. Sono stati siglati poi i memorandum di intesa tra l'Università degli studi di Torino (presente il rettore Stefano Geuna), la facoltà di Medicina dell'Università di San Paolo e l'ente statale brasiliano Embrapa. L'ad di Enel Flavio Cattaneo ha firmato il memorandum di intesa tra la controllata brasiliana e l'Università statale di Campinas Unicamp. Infine, memorandum di intesa anche tra il centro internazionale per la fisica teorica Abdus Salam di Trieste e il ministro della Scienza e della tecnologia e dell'innovazione brasiliano riguardante la reciproca collaborazione nelle materie rilevanti per gli studi avanzati e la ricerca nelle scienze fisiche e matematiche.



