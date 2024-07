Città metropolitana Genova, Rossi nuovo delegato a Viabilità

I nuovi consiglieri della Città metropolitana di Genova delegati alla Viabilità e all'Organizzazione sono rispettivamente Andrea Rossi (consigliere del Comune di Cogorno) e Giacomo Robello (consigliere del Comune di Arenzano). Sono le due nomine ufficializzate dal sindaco Marco Bucci durante i lavori del Consiglio metropolitano.

Sono tre i nuovi consiglieri entrati oggi a far parte del Consiglio metropolitano di Genova: Elena Manara, Giovanni Collorado e Patrizia Altobelli. L'avvicendamento sugli scranni dell'assemblea arriva a seguito dei risultati delle elezioni amministrative di giugno 2024, che hanno visto la decadenza dal ruolo di consigliere del proprio Comune dell'ex delegato alla Viabilità Franco Senarega e Maria Caterina Peragallo, e l'elezione di Giorgio Tasso con successiva nomina a vicesindaco e assessore a Personale e Commercio per il Comune di Rapallo.

Secondo quanto previsto dalla legge 56/2014 e dal 'Testo unico sull'ordinamento degli enti locali', i tre membri risultano decaduti dal Consiglio metropolitano e sono stati sostituiti, con atto di surroga, dai primi candidati non eletti nelle liste dei rispettivi gruppi nelle elezioni metropolitane di secondo livello del 6 novembre 2022.

In base a tali liste sono entrati nel salone del Consiglio della Città metropolitana a Palazzo Doria Spinola nel gruppo di maggioranza 'Per la CITTÀ METROPOLITANA', la consigliera del Comune di Genova Manara che aveva ricevuto 3.291 voti ponderati, Collorado sindaco del Comune di Castiglione Chiavarese con 3.024 preferenze e Altobelli, consigliera del Comune di Sant'Olcese con 2.787 voti ponderati.



