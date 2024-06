Cina-Ue, avvio consultazioni su indagine e-car Bruxelles

Cina e Ue hanno concordato di "avviare consultazioni" sull'indagine antisovvenzioni avviata da Bruxelles sui veicoli elettrici cinesi che ha portato a un inasprimento dei dazi sulle importazioni che potrebbero diventare operativi dai primi di luglio in caso di mancato accordo. E' il risultato della videoconferenza tenuta oggi tra il ministro del Commercio cinese Wang Wentao e il vicepresidente esecutivo e commissario per il Commercio della Commissione europea Valdis Dombrovskis, secondo una nota del ministero del Commercio di Pechino.

Il ministro del Commercio Wang Wentao "ha tenuto un incontro video su richiesta con il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario al Commercio Valdis Dombrovskis. Le due parti hanno concordato di avviare consultazioni sull'indagine antisovvenzioni dell'Ue sui veicoli elettrici importati dalla Cina", si legge nella breve nota.

Parlando a Shanghai, il vicecancelliere tedesco Robert Habeck, nonché ministro per gli Affari economici e l'Azione per il clima, ha affermato che le porte sono "aperte alle discussioni" con Pechino sulle tariffe Ue relative alle e-car, adottando una linea molto più dura sull'export cinese verso la Russia. Durante la prima visita nel Dragone da parte di un politico europeo di alto livello dall'annuncio dei dazi europei, Habeck ha detto di sperare in colloqui imminenti tra Pechino e Bruxelles e che le tariffe fino al 38,1% sui veicoli elettrici cinesi "non sono punitive". Inoltre, "c'è spazio per la discussione", ha detto in una conferenza stampa, aggiungendo di sperare che "nei prossimi giorni la Commissione europea e il ministro cinese del Commercio si parlino".

Prima di volare in Cina, Habeck aveva affermato di sperare che la sua visita potesse contribuire ad allentare le tensioni commerciali tra Cina e Ue.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA