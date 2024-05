MiMit sospende vecchia piattaforma, in arrivo i nuovi incentivi

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha sospeso il servizio di prenotazione dei vecchi incentivi per l'acquisto delle auto "in vista - si legge sul sito - dell'imminente arrivo del nuovo Dpcm Ecobonus" per garantire il funzionamento della nuova piattaforma. E' attesa infatti nelle prossime ore la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Dpcm, il decreto della presidenza del consiglio dei ministri, che introduce le nuove misure per un valore complessivo di 950 milioni di euro.

Sarà comunque possibile - spiega il ministero - portare a completamento o annullare le prenotazioni già inserite nei termini previsti dalla normativa di riferimento.



