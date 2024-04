"Comincia al Senato l'iter del Codice della strada. Incardinato in commissione Trasporti il provvedimento per la sicurezza stradale, arrivato dalla Camera dopo un intenso lavoro. Avanti con buonsenso con l'aggiornamento delle norme, atteso da trent'anni, introducendo anche novità come l'alcolock e promuovendo interventi volti a tutelare i cittadini e tutti gli utenti della strada". Così i senatori della Lega in commissione Trasporti a Palazzo Madama.



