Tar, nulla delibera Mit che non riduce pedaggi a Tir non Ue

E' nulla la deliberazione del maggio scorso con la quale il ministero dei Trasporti, nel disporre sul tema della riduzione dei pedaggi autostradali per transiti autostradali effettuati nel 2022, ha precluso la possibilità di accedere alle riduzioni ad autotrasportatori che utilizzino mezzi aventi targa emessa da uno Stato non appartenente all'Unione Europea. L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto dal Consorzio Lingam, che raggruppa imprese con sedi Ue alle quali offre assistenza nei servizi connessi al pagamento dei pedaggi autostradali, inclusi quelli collegati alla fruizione dei benefici relativi all'agevolazione rappresentata dalla cosiddetta "riduzione pedaggi". Con il ricorso in questione si rappresentava, tra l'altro, che l'applicativo dell'apposito portale del Ministero non consente di inserire targhe di veicoli immatricolati fuori dalla Unione Europea, censurando anche il difetto di motivazione relativo alle ragioni di questa difficoltà. Il Tar ha accolto il ricorso, facendo proprie le intere motivazioni espresse nella analoga sentenza emessa nel 2022, con la quale i i giudici ritennero che, "oltre a difettare l'esternazione delle ragioni poste dall'Amministrazione resistente alla base dell'introdotta limitazione", la limitazione prevista "non appare rispondente alla 'ratio' della misura di agevolazione in questione". La conclusione è che "il ricorso va accolto, con annullamento dell'impugnata deliberazione nella parte in cui non contempla la possibilità di accedere alle riduzioni dei pedaggi ad autotrasportatori che utilizzino mezzi aventi targa emessa da uno Stato non appartenente all'Unione Europea".



