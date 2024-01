Città 30: Lepore, 'se il ministero cambia regole le seguiremo'

"Noi sindaci facciamo le ordinanze sulla base delle leggi che ci sono. Noi abbiamo seguito le linee guida del ministero, abbiamo avuto anche un finanziamento di 600mila euro dal ministero con un decreto firmato dallo stesso ministro Salvini, poi se il ministero cambierà delle regole noi ovviamente le leggeremo e seguiremo quelle che sono le indicazioni". Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, intervistato da Start su Sky Tg24 a proposito della Città 30.

"Voglio invitare tutti a lavorare per la sicurezza stradale per migliorare le nostre città e non a usare questi strumenti per fare campagna elettorale in vista delle Europee - l'invito di Lepore - Questo sarebbe un grave errore". Ma, assicura il sindaco di Bologna, "nell'incontro che ho avuto col ministro Salvini ieri non ho avuto questa impressione".



