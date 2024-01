Ue, 'regolamento auto fuori uso non impedisce riparazioni'

Il Regolamento europeo per la gestione dei veicoli fuori uso "non ha l'obiettivo di impedire che le automobili riparabili vengano riparate. Non c'è nulla in questo regolamento che impedisca ai proprietari di automobili in qualsiasi tipo di stato di tentare di ripararle. E' solo nel caso in cui un'auto venga venduta che ci sono norme" perché le autorità accertino "se un'auto è effettivamente un'auto o piuttosto un pezzo a fine vita e deve essere trattato in linea con le norme sui rifiuti". Lo ha detto Adalbert Jahnz, portavoce della Commissione europea, interpellato nell'incontro quotidiano con la stampa sulle dichiarazioni allarmistiche sul regolamento fatte da alcuni politici italiani. L'eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri sabato ha parlato ad esempio di "misura choc che intende togliere ai proprietari il diritto di decidere quando è il momento di rottamare la propria vettura". "Lo scopo dei criteri per determinare cos'è un veicolo a fine vita e cos'è un veicolo che può essere riparato è quello di porre fine a un tipo specifico di frode", ha sottolineato Jahnz, segnalando come veicoli non in grado di circolare siano stati esportati fuori l'Ue come auto. "Creano molti danni economici e rifiuti, oltre a creare condizioni di concorrenza svantaggiose per gli operatori che effettivamente rispettano le norme".





