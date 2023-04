Urso, rimoduleremo bonus auto per aiutare ceti meno abbienti

"Il nostro obiettivo è quello di rottamare tutti i veicoli più inquinanti, Euro 0,1,2,3 che sono ancora circolanti nel nostro Paese. Sono oltre 10 milioni, il 25% del parco circolante. Bisogna indirizzare meglio gli incentivi affinché chi non può ancora permetterselo possa rottamare la vecchia auto e acquistarne una ecologicamente più sostenibile. Penso ai ceti meno abbienti". Lo ha detto il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'inaugurazione dello stabilimento Iveco Bus d Foggia.

Sui tempi Urso ha spiegato che "bisogna aspettare il confronto in sede europea per la rimodulazione delle risorse, Pnrr, repower Eu, eventuali fondi di coesione. Vogliamo presentare - ha aggiunto - un progetto completo. Io credo sia importante che il paese capisca che il governo ha una visione industriale, che è mancata per tanti anni, e che ogni progetto risponde pienamente a una strategia. Siamo determinati nell'arco delle prossime settimane a mettere tutto a sistema. Siamo al lavoro per mettere in sintonia gli investimenti sull'offerta con quelli sulla domanda per fare in modo che gli incentivi vadano sempre più a beneficio della produzione nazionale, anche dell'indotto".