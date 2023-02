Usa, Biden amplia incentivi per Ev e li prolunga fino a 2032

Una modifica apportata al programma federale Inflation Reduction Act (Ira) voluta dal presidente Biden ha permesso di estendere i crediti fiscali per i modelli elettrici ad un numero significativamente maggiore di automobilisti statunitensi.

Si tratta di una buona notizia, commenta il sito The Detroit Bureau, non solo per gli acquirenti di veicoli a batteria, ma anche per le Case automobilistiche tra cui Tesla, General Motors, Ford e Volkswagen, che rischiavano di veder scendere le vendite a causa dei cambiamenti nel programma di incentivi entrato in vigore il mese scorso nell'ambito dell'Inflation Reduction Act.

Era stato stabilito infatti che l'erogazione del credito fiscale fosse riservata a modelli che rientrano nelle categorie berlina, coupé, berlina e station wagon con prezzo entro il limite di 55mila dollari, mentre per i suv era di 80mila dollari. Tuttavia la definizione originale di suv seguiva una formula piuttosto ristretta che escludeva molti modelli di grande diffusione come la Ford Mustang Mach-E e la Tesla Model Y.

Ora, dopo pressioni esercitate sulla Casa Bianca dal ceo di Tesla Elon Musk e da altri costruttori, l'elenco dei modelli definiti suv - e quindi incentivabili entro gli 80mila dollari di prezzo di listino - è stato aggiornato e comprende oltre a Tesla Model Y e Ford Mustang Mach-E anche Volkswagen ID.4 e Cadillac Lyriq Dopo l'annuncio dell'amministrazione Biden, Ford ha dichiarato di "apprezzare sinceramente la considerazione e il duro lavoro del Dipartimento del Tesoro" mentre General Motors ha affermato che "l'allineamento sulla classificazione fornirà la necessaria chiarezza a consumatori e dealer, nonché a regolatori e produttori". Il credito d'imposta per i veicoli elettrici leggeri (EV) fino a 7.500 dollari è stato esteso fino al 2032, un tempo sufficiente - stimano gli analisti - per consentire a milioni di consumatori di passare più facilmente a un veicolo elettrico.

Eliminata poi la norma precedente, che fissava in 200.000 veicoli (già superata per Tesla e General Motors) la qualità massima incentivabile per Casa automobilistica.

Inoltre sono state aggiunte altre modifiche, tra cui la possibilità di usufruire del credito d'imposta per l'acquisto di un Bev usato (fino 4mila dollari per costo entro 25mila) e opzioni per trasferire il credito a un dealer, ma anche un limite di reddito e requisiti di assemblaggio e approvvigionamento. Alcune di queste regole saranno introdotte gradualmente nei prossimi anni.