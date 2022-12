Nuove risorse per moto e ciclomotori elettrici, riducendo gli importi previsti per quelli inferiori a euro 5. E' quanto prevede una delle norme contenute nella bozza del decreto Milleproroghe. L'articolo stabilisce che vengano sottratti 5 milioni dall'ecobonus per l'acquisto nel 2023 e 2024 di ciclomotori e moto a 2, 3, 4 ruote omologati in una classe inferiore ad Euro 5: gli importi vengono invece attribuiti a moto e motocicli elettrici negli stessi anni.