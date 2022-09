Da Regione Basilicata 12 mln per dissesto e sicurezza strade

La giunta regionale della Basilicata ha deciso la liquidazione di una prima parte di finanziamenti a Comuni e Province, per un importo di 12 milioni di euro, per interventi di sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza della viabilità. Lo ha reso noto l'assessore regionale alle infrastrutture, Donatella Merra. Gli interventi riguarderanno l'adeguamento e la messa in sicurezza della Sp quattro Cavonica, il consolidamento urgente del corpo stradale della Sp 48 del Basso-Melfese e della Sp 18 Ofantina, la messa in sicurezza contro il dissesto di strade nei comuni di Sant'Angelo Le Fratte, Ripacandida, Venosa, Rapolla e Savoia di Lucania, in provincia di Potenza; e di San Mauro Forte, Tursi e Valsinni, in quella di Matera.