"La Commissione Ue sta facendo passi avanti sulla norma Euro 7, che prevediamo sia approvata a luglio". Lo ha detto il commissario Ue al Mercato Unico Thierry Breton intervenendo alla commissione Envi del Parlamento europeo. "Dobbiamo capire come l'emissione è legata al modo di guidare, in particolare facendo leva sulla tecnologia digitale, ha spiegato Breton sottolineando come, con la norma Euro 7, l'Ue"sarà in grado di produrre in Europa i veicoli con motore a combustione più puliti al mondo".