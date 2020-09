Confindustria, Gay: 'Servono investimenti per l'auto, settore decisivo per il Paese'

Il mercato dell'automotive ha bisogno di trasformarsi. Customer centricity, digitalizzazione dei processi produttivi, la necessità di nuove strutture e infrastrutture: sono opportunità che il mondo automotive oggi deve poter rendere concrete. Lo ha sottolineato il presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay alla tavola rotonda "The future of the Automotive sector: opportunities and risks vehicle manufacturers' view" nell'ambito di @VTM - A New Scenario as a Driving Force.

Serve un approccio comune - ha detto Gay - un piano che unisca il mondo della produzione al sostegno alla visione strategica del pubblico, che deve saper indirizzare i prossimi investimenti su un settore così decisivo per il nostro Paese. Il Piemonte - che nel comparto esprime 19 miliardi di fatturato, con oltre 60.000 addetti - e l'Italia intera sono in grado di sostenere questo cambiamento.

Il Recovery Plan attualmente al vaglio del governo - conclude Gay - deve contenere interventi verso questo mondo che è centrale per lo sviluppo economico perché parte dalla manifattura. Siamo pronti ad accogliere e vincere questa sfida perché ne abbiamo tutte le caratteristiche.