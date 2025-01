Infiniti, nel 2025 stop produzione dei modelli QX50 e QX55

La produzione di Infiniti QX50 e QX55 terminerà nel 2025. Lo ha annunciato il responsabile della pianificazione dei prodotti di Nissan America, Ponz Pandikuthira, il quale - secondo quanto riportato da Automotive News - ha dichiarato che questi cambiamenti nella line up fanno parte di un piano più ampio per spingere Infiniti verso un mercato ancora più premium. Pandikuthira ha ammesso che i modelli QX50 e QX55 iniziano a sembrare datati, ma i successori sono in arrivo. Obiettivo - secondo quanto riportato - è vendere veicoli meno economici, con margini di profitto più elevati, anche a costo di perdere i clienti che si avvicinano a prodotti più popolari.

Secondo Pandikuthira, i modelli QX50 e QX55, lanciati rispettivamente nel 2019 e nel 2022, appariranno obsoleti rispetto ai nuovi modelli di Infiniti che arriveranno nelle concessionarie, come il suv QX80 del 2025 e il QX65, un crossover simile a un coupé previsto per il prossimo anno.

Il brand premium ha anche accennato all'introduzione di due veicoli elettrici nel corso del decennio, anche se questi modelli hanno subito ripetuti ritardi.

"Se si entra in uno showroom con auto come la QX60, la QX80 e le versioni speciali che abbiamo in programma, la QX50 e la QX55 iniziano a sembrare datate", ha detto Pandikuthira. "Il rischio è di perdere alcuni dei consumatori di fascia bassa, molto attenti agli affari, ma non è questo che intendiamo fare con Infiniti come marchio". Attualmente la QX50 e la QX55 sono costruite insieme alla Mercedes-Benz GLB in uno stabilimento in joint-venture in Messico.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA