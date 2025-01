Grande Panda ibrida da 16.950 euro, elettrica da 22.950

La Grande Panda debutta nella versione ibrida offerta in tre allestimenti - Pop, Icon e La Prima - a partire da 16.950 euro. La versione elettrica sarà in due allestimenti - la top di gamma Grande Panda La Prima e la Grande Panda Red - con un'offerta di lancio a 22.950 euro, in caso di rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services Italia.

Il nuovo modello Fiat sarà in vendita nelle concessionarie italiane da marzo, da oggi 28 gennaio sono aperti gli ordini.





