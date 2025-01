Stellantis, piattaforma Stla Small anche in 2 fabbriche spagnole

La piattaforma Stla Small di Stellantis per la produzione di auto elettriche verrà installata anche nei due stabilimenti spagnoli di Vigo e Saragozza: è quanto reso noto dal gruppo in un comunicato. Il progetto riguardante queste due fabbriche, aggiunge la nota, è "complementare" a quello annunciato da Stellantis per quanto riguarda Pomigliano a dicembre 2024. Negli stabilimenti di Vigo e Saragozza verranno prodotti veicoli del cosiddetto "Segmento B", ha spiegato Stellantis, aggiungendo che sono in fase di studio "diversi scenari" per dare continuità in futuro alla fabbrica di Madrid. L'annuncio dato oggi dal gruppo automobilistico è stato commentato dalla portavoce ufficiale del governo spagnolo, la ministra Pilar Alegría. "È una grande notizia per Saragozza, per Vigo e per tutto il Paese", ha scritto su X.



