Prima Bmw X3 prodotta in Cina esce dalla fabbrica di Tiexi

È uscita ufficialmente dalla linea di produzione dello stabilimento Bmw Brilliance di Tiexi nel grande hub produttivo della città di Shenyang il primo esemplare di X3 fabbricato in Cina. Il lancio sul mercato e le consegne sono entrambi programmati entro il primo trimestre di quest'anno.

Identica al modello occidentale la nuova Bmw X3 viene proposta in Cina anche nella versione dedicata LWB (long wheel base) che risponde con il passo più lungo alle specifiche richieste di quel mercato.

Recentemente il ceo di Bmw Oliver Zipse ha descritto la Cina come il più grande mercato globale del Gruppo, attribuendogli non solo una "enorme importanza" ma anche il valore di un "hub leader per tecnologia e innovazione".

Il sito produttivo di Shenyang, che integra ricerca, sviluppo e fabbricazione, rappresenta la più grande base di produzione di Bmw a livello mondiale e uno dei suoi hub più importanti per i veicoli Nev a nuova energia. Con centri di ricerca e sviluppo a Pechino, Shanghai, Shenyang e Nanchino, Bmw vanta in Cina la più grande rete di R&S al di fuori della Germania.



