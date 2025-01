BMW Group, nel 2024 crescono le vendite di veicoli elettrici

Dodici mesi in crescita, quelli del 2024, per le vendite globali dei veicoli elettrici del Gruppo BMW raggiungendo un totale di 426.594 unità, il 13,5% in più rispetto all'anno precedente.

Un risultato raggiunto grazie sia al marchio BMW che Mini, registrando aumenti a doppia cifra nelle vendite di BEV: rispettivamente 368.523 (+11,6%) e 56.181 (+24,3%) unità. Anche il marchio di lusso Rolls-Royce ha riportato una crescita significativa, con 1.890 veicoli completamente elettrici consegnati (+479,6%).

Jochen Goller, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, responsabile di Clienti, Marchi e Vendite, guarda al futuro con positività: "Siamo fiduciosi di poter consolidare questa crescita nella vendita di BEV anche nel 2025, grazie alla nostra gamma di prodotti ulteriormente ampliata e rafforzata".

Ricordiamo che nella seconda metà del 2024 il gruppo BMW ha rivisto le previsioni di vendita a causa dalle interruzioni nelle consegne legate al sistema frenante integrato (IBS) e dal continuo calo della domanda in Cina.

Alla fine dell'anno, con un totale di 2.450.804 veicoli consegnati, il gruppo ha raggiunto il nuovo obiettivo: i veicoli elettrificati hanno rappresentato il 24,2% delle vendite complessive, con 593.215 unità consegnate, mentre i veicoli completamente elettrici hanno costituito il 17,4% del totale.



