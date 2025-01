Anfia, produzione di auto in calo anche a novembre (-28,5%)

"Anche a novembre l'indice della produzione automotive italiana, secondo i dati Istat, a -28,5% conferma il trend negativo avviatosi a marzo 2024". Lo afferma Gianmarco Giorda, direttore generale dell'Anfia. Secondo i dati preliminari dell'Anfia, "l'indice della fabbricazione di autoveicoli mantiene la flessione a doppia cifra a novembre (-37,5%) - spiega Giorda - complice il pesante calo (-50,4%), registrato, dalla produzione di autovetture, così come l'indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori, che chiude il mese a -21,3%. Secondo le stime dell'Anfia, i volumi della produzione domestica di autoveicoli per l'intero 2024 dovrebbero attestarsi al di sotto delle 600mila unità. Nella prospettiva di un 2025 ancora critico sia sul fronte del mercato che della produzione, l'auspicio - sulla base dei recenti annunci per i nuovi modelli in produzione negli impianti italiani - è che il 2026 possa ripartire con volumi produttivi almeno in linea con i livelli del 2022-23".



