Scese del 4% le vendite di auto del gruppo Bmw nel 2024

Le vendite di auto del gruppo Bmw, che comprende anche i marchi Mini e Rolls-Royce, sono scese del 4% a 2,45 milioni di veicoli nel 2024. La casa automobilistica aveva rivisto le sue previsioni lo scorso settembre dopo che un sistema frenante difettoso l'ha costretta a richiamare ben 1,5 milioni di veicoli con un particolare impatto sulle consegne in Cina.

La situazione non è diversa dalle altre aziende tedesche, alle prese con la concorrenza in Europa e in Cina e con la debole domanda per i veicoli elettrici. Oggi Audi ha annunciato che le consegne per il 2024 sono scese del 12% a 1,67 milioni di veicoli. Porsche, un altro marchio controllato da Volkswagen, ha fatto sapere, sempre oggi, che le consegne in Cina sono crollate del 28% lo scorso anno, anche se le vendite totali sono migliorate nel quarto trimestre.



