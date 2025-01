Prodotte in Messico il 18% delle auto vendute negli Usa

Il 18% dei veicoli leggeri venduti negli Stati Uniti nel 2024 è stato assemblato in Messico, ha affermato Rogelio Garza, presidente esecutivo dell'Associazione messicana dell'industria automobilistica (Amia). In una conferenza congiunta con l'Associazione messicana dei distributori di automobili (Amda) e l'Industria nazionale dei ricambi auto (Ina), il dirigente ha indicato che l'anno scorso sono state esportate negli Usa più di 2 milioni 771 mila auto, pari al 18 percento del totale dei veicoli venduti nella nazione vicina. "Questo è un fatto che non solo consolida il settore, ma riafferma anche lo stretto rapporto del Messico con gli Stati Uniti", ha affermato Garza. I rapporti statistici indicano che il 91,7 percento delle esportazioni automobilistiche del Messico è destinato agli Stati Uniti, al Canada e alla Germania. Il resto viene inviato in Brasile, Colombia, Porto Rico, Regno Unito, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Cile.



